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"Народный мэр" Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

Комментариев: 2
В Минобороны подтвердили, что Эдуард Матюха пять лет работал под прикрытием в тылу сепаратистов на Донбассе.
 
В Украину вернулся "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила Телевизионная служба новостей 1+1.
 
Информацию о Матюхе подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
 
"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - заявил Скибицкий в эфире ТСН.
 
Напомним, в мае 2014 года Матюху выбрали в Горловке "исполняющим обязанности мэра", но он пробыл на посту недолгое время.
 
Сам Матюха подчеркнул, что ушел с должности так называемого мэра из-за искусственно созданного вокруг него конфликта между группировками сепаратистов. Он утверждает, что это и было его первой крупной задачей - поссорить их.
 
Впоследствии Матюха стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР". Как уверяет разведчик, он собрал инфрмацию о роли КПРФ в восстановлении новой российской империи.
 
По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через Коммунистическую партию.
 
Кроме того, он заявил, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - утверждает Матюха.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря информации, добытой разведчиком, знают планы расширения вооруженной агрессии РФ.

Ранее контрразведка СБУ сообщила о задержании агента ФСБ России в Черкасской области. Мужчина был завербован кадровым офицером ФСБ на территории РФ и согласился за деньги собирать и передавать данные об обороноспособности Украины.

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Теги: Россия, Компартия, видео, донбасс, Горловка, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    25.11.2019, 01:20
Оценка:  -1
Boxerogos
Браво!Операция"Амнистия" ;началась!Теперь любой боец и(или)чиновник ЛДНР сможет оказаться разведчиком,либо агентом под прикрытием.Было бы желание.Ну и деньги,разумеется!)))))))))))
Kostos    25.11.2019, 01:40
Оценка:  -1
Kostos
Рог, ты такой кумедный yeбан гыгыгы и аминь
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