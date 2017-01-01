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Полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой

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Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП
kv.npu.gov.ua
 
По факту ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, открыто уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области 24 ноября.
 
Отмечается, что дело возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).
 
Правоохранители уточнили, что инцидент произошел около 14.00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека.

Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Ребенок попал в реанимацию.

Ранее сообщалось, что автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП. Он врезался микроавтобус Volkswagen. Вместе с чиновником в машине были два его сына.
 

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Теги: ДТП, авария, полиция, омбудсмен
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Источник: korrespondent.net

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