Итоги 24 ноября: ДТП с омбудсменом и конкурент Трампа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Николай Кулеба попал в тяжелую аварию; Майкл Блумберг идет на выборы президента США: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Епифаний допустил празднование Рождества 25 декабря

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ может официально отмечать Рождество 25 декабря (по григорианскому календарю), вместо привычного 7 января (по юлианскому календарю).

При этом он подчеркнул, что изменение традиции возможно при поддержке украинского народа.

Бывший мэр Нью-Йорка вступил в президентскую гонку в США

Миллиардер Майкл Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

Он подчеркнул, что баллотируется в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку.

Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. Инцидент произошел на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны.

Автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате пострадали оба водителя транспортных средств, а также двое сыновей омбусмена возрастом 19 и 10 лет.

Младший ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию и впал в кому.

Украинский разведчик пять лет работал в тылу сепаратистов на Донбассе

В Украину вернулся “народный мэр“ Горловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины, актер театра русской драмы и комедии Леси Украинки, Давид Бабаев.

На детском Евровидении-2019 победила конкурсантка из Польши

В польском городе Гливице состоялся финал Детского Евровидения-2019. Победу в песенном конкурсе одержала исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero.

Участница от Украины София Иванько заняла 15 место, исполнив авторскую песню The Spirit of Music.

В Конго потерпел крушение пассажирский самолет

В ДР Конго упал двухмоторный самолет типа Dornier. Он разбился в жилом районе Гомы спустя несколько минут после взлета.

На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Все они, а также десять местных жителей погибли в результате аварии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram