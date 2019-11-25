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Сепаратисты семь раз за сутки обстреляли силы ООС

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В воскресенье противник семь раз открывал огонь по украинским военным, в том числе с применением запрещенного оружия.
У ВСУ сутки прошли без потерь
У ВСУ сутки прошли без потерь
facebook.com/theministryofdefence.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Тарамчука и Березового, недалеко от Водяного, вблизи Красногоровки, дважды у Марьинки, неподалеку Луганского.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Накануне вечером стало известно, что на Донбассе из-за обстрела возник пожар - полностью сгорели шесть домов в дачном поселке.

Как сообщалось, в Украину вернулся “народный мэр“ Горловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
COZEL    25.11.2019, 08:51
Оценка:  0
COZEL
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