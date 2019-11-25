Докладывал о мародерстве в Москву: Убит командир "ЛНР"

Рудковского избили свои, чтобы скрыть хищения в так называемой "народной милиции".

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Головорезы из военной контрразведки ФСБ РФ убили заместителя командира зенитного дивизиона 4-ой бригады российско-террористических формирований ЛНР в звании майор за то, что он сообщал в Москву об их воровстве.

Блогер и украинский патриот с оккупированных территорий “Necro Mancer“ пополнил свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе, очередным местным боевиком.

“Рудковский Артем Сергеевич. 4-ая бригада, второй армейский корпус ВС РФ (ЛНР). Место жительства – Суходольск (ОРЛО). Родился 02/06/1980. Был арестован “соратниками”, избит в комендатуре и выброшен на улицу. Умер в больнице, не приходя в сознание до 13/11/2019“, - отмечается в сообщении блогера.

О том, что террориста замучили россияне, сообщил “Голос МГБ ЛНР“, который указывает, что это очередное убийство ФСБшниками “источников утечки в РФ“.

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Артем Рудковский числится в базе “Миротворца“ командиром незаконных вооруженных формирований. По данным базы, Артем Рудковский родился в 1980 году, был зарегестрирован в городе Суходольске Луганской области. Принадлежал к боевикам “Милиции ЛНР“ (4 отдельная бригада), был начальником штаба так называемого зенитного дивизиона, имел звание “майора“ .

Блогер Анатолий Штефан “Штирлиц“ своем Telegram-канале также уточнил информацию о смерти боевика. Как отмечается, Артем Рудковский был задержан представителями военной контрразведки ФСБ России, которые крышевали хищения в так называемой “народной милиции“. По их данным, Рудковский передавал эту информацию непосредственно кремлевским кураторам. В частности, он якобы успел доложить о краже ПЗРК “Игла“.

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“В бессознательном состоянии выбросили на улицу, где его подобрала карета скорой помощи – имитация избиения хулиганами“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 3 ноября, погиб командир роты “ДНР“ Зверь.

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