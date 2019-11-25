Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене

Министр предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который подал несколько инициатив по регулированию СМИ, считает вполне оправданной мерой введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

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"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал - вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - сказал Бородянский.

При этом распространение дезинформации министр приравнивает к преступлению - на уровне госизмены, поскольку он считает, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны.

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Бородянский считает, что в журналистском сообществе должна существовать организация, которая будет определять стандарты журналистики и выдавать или забирать журналистские удостоверения. Также этот орган будет определять степень манипулятивности того или иного СМИ. Но кроме того, данная организация, по мнению Бородянского, будет предупреждать журналистов, когда к ним должны прийти домой с обыском правоохранительные органы.

Введение контроля над журналистами Бородянский объясняет наличием в Украине информационной войны с РФ.

Как сообщалось 9 ноября, в Кабмине объяснили указ Зеленского о новостях.

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