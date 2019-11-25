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Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене

Комментариев: 4
Министр предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ.
Бородянский хочет введения контроля над журналистами
Бородянский хочет введения контроля над журналистами
kmu.gov.ua

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который подал несколько инициатив по регулированию СМИ, считает вполне оправданной мерой введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

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"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал - вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - сказал Бородянский.

При этом распространение дезинформации министр приравнивает к преступлению - на уровне госизмены, поскольку он считает, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны.

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Бородянский считает, что в журналистском сообществе должна существовать организация, которая будет определять стандарты журналистики и выдавать или забирать журналистские удостоверения. Также этот орган будет определять степень манипулятивности того или иного СМИ. Но кроме того, данная организация, по мнению Бородянского, будет предупреждать журналистов, когда к ним должны прийти домой с обыском правоохранительные органы.

Введение контроля над журналистами Бородянский объясняет наличием в Украине информационной войны с РФ.

Как сообщалось 9 ноября, в Кабмине объяснили указ Зеленского о новостях.

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Теги: Бородянский, министр, журналисты, госизмена, дезинформация
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Комментариев (4)
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asfd0    25.11.2019, 09:39
Оценка:  +6
asfd0
Предлагаю начать с предвыборных обещаний.
МСергей    25.11.2019, 09:42
Оценка:  +5
МСергей
Начать можно с этого:
"Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!" - Зе.
СтальнаяКрыса    25.11.2019, 09:52
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Сначала надо лишить депутатов независимости. А потом кто не выполняет предвыборные обещания--судить, то же и с президентом.
МСергей    25.11.2019, 09:31
Оценка:  +2
МСергей
Вот пример.
"Я всегда говорил и повторяю сегодня, что решение Верховной Рады о лишении русского языка статуса регионального было ошибкой. Во время моей предвыборной кампании я неоднократно подчеркивал, что никогда подобный закон не получит моего одобрения", - сказал Порошенко. июнь 2014
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