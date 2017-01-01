В Украине существенно похолодало

Синоптики обнародовали свежий прогноз погоды.

Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, но солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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\На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах +2…+10 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3 градусов.

На востоке Украины без осадков. На термометре +1…-2 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -7 градусов.

Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от +2 до +10 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -2 градусов.

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В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице -1…+1 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -7 градусов.

В Центральной Украине 25 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +2 градуса по Цельсию.

В столице 25 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах 0…-2 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -7.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление. В ближайшие дни в Украине все же сохранится морозная погода.

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