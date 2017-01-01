Под Киевом неадекват с ножом напал на детей
В селе Софиевская Борщаговка под Киевом 41-летний мужчина решил сделать компании подростков замечание. После того, как те не среагировали, он стал угрожать им физической расправой.
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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Сообщается, что мужчина сперва сделал замечание девушке. Затем достал предмет, похожий на раскладной нож, и начал угрожать компании подростков физической расправой.
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За детей вступилась случайная прохожая. Позже приехали активисты. Они обезоружили мужчину и вызвали полицию.
Копы сообщили, что адекватного объяснения поступка мужчины так и не услышали. Его увезли в отделение для установления личности и выяснения обстоятельств.
Напомним, в Кракове с ножом напали на украинского студента. По подозрению в нападении задержаны двое граждан Украины.
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