Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома

По словам первой леди, ссоры у них дома очень редкие.

Читай также: Зеленский задумался о всеукраинской зарядке с президентом

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена призналась, что очень редко ругает своего мужа дома, поскольку после ссор у него резко ухудшается настроение.

Об этом первая леди рассказала в интервью ТСН.Тиждень.

Мы стараемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает, - рассказала Елена Зеленская.

Читай также: Зеленский с женой неожиданно станцевали во время форума

Он также отметила, что старается не ссориться с мужем, поскольку после этого у него резко ухудшается настроение.

Супруга президента также пожаловалась на то, что из-за активной политической активности у нее остается мало времени для собственных детей.

Напомним, Елена Зеленская рассказала детали реформы питания в школах. В рационе школьников должно появиться больше овощей и фруктов, а школы классифицируют по степени необходимой помощи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram