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Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома

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По словам первой леди, ссоры у них дома очень редкие.
Елена Зеленская
Елена Зеленская
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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена призналась, что очень редко ругает своего мужа дома, поскольку после ссор у него резко ухудшается настроение.

Об этом первая леди рассказала в интервью ТСН.Тиждень.

Мы стараемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает, - рассказала Елена Зеленская.

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Он также отметила, что старается не ссориться с мужем, поскольку после этого у него резко ухудшается настроение. 

Супруга президента также пожаловалась на то, что из-за активной политической активности у нее остается мало времени для собственных детей.

Напомним, Елена Зеленская рассказала детали реформы питания в школах. В рационе школьников должно появиться больше овощей и фруктов, а школы классифицируют по степени необходимой помощи.

 

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Теги: Елена Зеленская, интервью, Зеленский, президент, первая леди
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