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Израиль требует найти виновных в осквернении памятника Шолом-Алейхему

Комментариев: 3
Вандалов требует найти посол Израиля.
Оскверненный памятник
Оскверненный памятник
facebook.com/AmbassadorJoelLion

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал найти вандалов, которые осквернили памятник Шолом-Алейхему возле центральной синагоги в Киеве. 

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дипломат написал, что “Украина должна проснуться” и найти вандалов, а также наказать их за проступок в рамках закона.

Еще один антисемитский акт в центре Киева, на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Украина должна проснуться. Найдите ответственных и предайте их правосудию. Воспитывайте против ненависти, - написал дипломат.

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Он также сообщил, что обратился с официальным заявлением в Офис президента, МВД и Министерство иностранных дел.

Пост посла Израиля
Пост посла Израиля
скриншот видео

Напомним, в Киеве вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой. Видеокамеры наблюдения магазинов и авторегистраторы зафиксировали вандалов.

 

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Теги: Израиль, Шолом-Алейхем, памятник, Киев
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    25.11.2019, 11:47
Оценка:  -1
SEMPENTY
Безусловно надо найти негодяев и примерно наказать, что бы неповадно было....
ВосставшийИзБана    25.11.2019, 11:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А он - гражданин Израиля?
Od-gol    25.11.2019, 12:00
Оценка:  0
Od-gol
Так все евреи любой страны объявлены заодно гражданами Израиля.
А вообще-то, во время "международного" КВН, проходившему в Израиле, прозвучала типа шутка: "Да здравствует великая страна Израиль, в которой проживает 49 национальностей". Так что Израиль закулисно считается империей.
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