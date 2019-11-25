Израиль требует найти виновных в осквернении памятника Шолом-Алейхему
Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал найти вандалов, которые осквернили памятник Шолом-Алейхему возле центральной синагоги в Киеве.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Дипломат написал, что “Украина должна проснуться” и найти вандалов, а также наказать их за проступок в рамках закона.
Еще один антисемитский акт в центре Киева, на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Украина должна проснуться. Найдите ответственных и предайте их правосудию. Воспитывайте против ненависти, - написал дипломат.
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Он также сообщил, что обратился с официальным заявлением в Офис президента, МВД и Министерство иностранных дел.
Напомним, в Киеве вандалы расписали памятник Шолом-Алейхему свастикой. Видеокамеры наблюдения магазинов и авторегистраторы зафиксировали вандалов.
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А вообще-то, во время "международного" КВН, проходившему в Израиле, прозвучала типа шутка: "Да здравствует великая страна Израиль, в которой проживает 49 национальностей". Так что Израиль закулисно считается империей.