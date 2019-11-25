Водитель находится в состоянии средней тяжести.

В Харькове взорвали авто с бизнесменом

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В Харькове взорвали авто с бизнесменом

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В Харькове на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6, в понедельник, 25 ноября, в автомобиле местного бизнесмена произошел мощный взрыв, в момент инцидента водитель был за рулем.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Харьков 1654“.

“Пострадали также рядом стоящие машины“, - говорится в сообщении.

Также на данный момент известно, что взорвали автомобиль Nissan Qashqai.

По предварительным данным, выходя из дома, мужчина сел за руль своего автомобиля, после чего произошел взрыв. Предварительно установлено, что сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежит одному из бизнесменов города.

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“В районе метро Пушкинская взорвалась машина, лично не видел, но говорят, что мужик вылез со словами: “Меня в машине взорвали“, - пишут в Telegram-канале “*уевый Харьков“.

По данным начальника ГУ Национальной полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте.

Водитель находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Как сообщалось 28 октября, в Харькове идет война криминальных “авторитетов“.

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