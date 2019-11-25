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В Харькове взорвали авто с бизнесменом

Комментариев: 1
Водитель находится в состоянии средней тяжести.
В Харькове взорвали авто с бизнесменом
© t.me/s/kharkiv_1654
Фото 1/8
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
  • Взрывное устройство подложили под авто
В Харькове взорвали авто с бизнесменом
Взрывное устройство подложили под авто
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В Харькове на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6, в понедельник, 25 ноября, в автомобиле местного бизнесмена произошел мощный взрыв, в момент инцидента водитель был за рулем.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Харьков 1654“.

“Пострадали также рядом стоящие машины“, - говорится в сообщении.

Также на данный момент известно, что взорвали автомобиль Nissan Qashqai.

По предварительным данным, выходя из дома, мужчина сел за руль своего автомобиля, после чего произошел взрыв. Предварительно установлено, что сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежит одному из бизнесменов города.

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“В районе метро Пушкинская взорвалась машина, лично не видел, но говорят, что мужик вылез со словами: “Меня в машине взорвали“, - пишут в Telegram-канале “*уевый Харьков“.

По данным начальника ГУ Национальной полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте.

Водитель находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Как сообщалось 28 октября, в Харькове идет война криминальных “авторитетов“.

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Теги: Харьков, взрыв, бизнесмен, убийство, покушение
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Комментариев (1)
zadneprohodchik    25.11.2019, 11:44
Оценка:  0
zadneprohodchik
бизнесмен на кашкае ))) что дальше на БМ белорусский наркотрафик
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