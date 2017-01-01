Лучшие санатории Трускавца для отдыха и лечения в 2020 году

Лучшие санатории Трускавца для отдыха и лечения в 2020 годуРеклама
Курорт Трускавец принимает отдыхающих с 1827 года. На протяжении всей двухсотлетней истории курорта здесь были предложения для разных категорий отдыхающих от VIP-клиентов к экономному варианту отдыха и лечения.
По состоянию на ноябрь 2019 в Трускавце работает 78 санаторно-курортных учреждений, в которых одновременно может оздоровиться у 11000 человек. Это 18 санаториев, 5 пансионатов, 35 гостиниц, 20 вилл. Кроме этого в Трускавце в частном секторе кажется немало квартир.
Санатории Трускавца можно разделить на три категории:
1) санатории премиум-класса (4 и 5 звезд),
2) “золотая середина“, то есть санатории с оптимальным предложением по соотношению цена/качество,
3) недорогое жилье (небольшие гостиницы, хостелы, частные квартиры и т.д.).
Эконом вариант подходит в первую очередь тем гостям, которые приехали на несколько дней просто отдохнуть и развлечься. Выбирая данный вид отдыха в Трускавце стоит понимать, что эффективность лечения без постоянного надзора лечащего врача и комплексных обследований существенно ниже по сравнению с санаторным.
Все же большинство отелей и вилл Трускавца предлагают отдыхающему просто комнату (иногда с завтраком или полным пакетом питания). Гость имеет возможность ежедневно гулять по городу, пить лечебные воды на бювете без назначения врача, выбирать медицинские центры или бассейны, которые находятся неподалеку. Такой вариант подходит преимущественно тем, кто едет в Трускавец больше с целью отдыха чем лечение.
Для тех, чей бюджет солидный существуют пятизвездочные отели Трускавца, которые предлагают широкий ассортимент услуг, как платных так и в пакете путевки. Сутки проживания для двоих (с завтраком) обходится от 3000 гривен во время низкого сезона (февраль-апрель и октябрь-ноябрь). Зато полный пансион будет стоить от 4-5 тысяч. В высокие сезоны (декабрь-январь и май-сентябрь) - значительно дороже. В стоимость входит базовое лечение.
Среди VIP-предложений можно найти и более дешевые варианты - это четырехзвездочные санатории и гостиницы. Качество услуг там иногда ниже, хотя не намного.
Самыми дорогими в Трускавце есть пятизвездочные “Риксос“ и “Миротель“ - передовые новые гостиницы для VIP-клиентов. Именно их можно порекомендовать VIP-клиентам. Немного дешевле есть предложения в таких санаториях и гостиницах как “Женева“, “Шале Грааль“, “Карпаты“.
Ряд санаториев предлагают оптимальное соотношение “цена-качество“ в Трускавце. Именно в таких санатория, за умеренную цену, кроме проживания клиент получает широкий спектр диагностических и лечебных услуг, трехразовое диетическое питание. Таких заведений в Трускавце есть около полутора десятка - в основном это бывшие или нынешние ведомственные санатории.
Чтобы понять преимущества отдыха и лечения в таких санаториях, рассмотрим предложения санатория “Днепр-Бескид“. И начнем с цен. От 750 до 1250 гривен в сутки - это довольно дешево, а фактически дешевле за все те услуги, которые получает клиент.
Поскольку в цену входит:
1) проживания,
2) питание по системе «шведский стол»,
3) диагностика и лечение,
4) культурно-развлекательная программа.
Проживание - это комфортные одно- или двухместные номера. Цены колеблются в зависимости от категории номера - или это “стандарт“ или “люкс“.
Питание в цене путевки - это очень важно, ведь одним из основных факторов лечения в Трускавце является правильное питание, в основе которого лежит правильно подобранное меню. Питание в санатории - залог того, что пища будет не просто вкусной и питательной, но и полезной для Вашего организма.
Но самым главным фактором все же является качественная диагностика и лечение. Санаторий “Днепр-Бескид“ отличается современной диагностической базой, которая обеспечивает широкое профильное обследование.
Лечебный профиль санатория предусматривает лечение следующих заболеваний:
желчекаменная болезнь без осложнений, хронические гепатиты, хронический холангит, холецистит, дискинезии желчного пузыря и желчных путей; болезни желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь без осложнений, хронические панкреатиты, хронические энтероколиты, геморрой) заболевания мочеполовой системы (хронический цистит, пиелонефрит, уретрит, нарушение половой функции, хронические простатиты, мочекаменная болезнь, состояние почек послеоперационного удаления камней) заболевания обмена веществ (ожирение, подагра, сахарный диабет, остеохондроз); заболевания органов дыхания (хроническая пневмония, бронхиты).