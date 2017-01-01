Лучшие санатории Трускавца для отдыха и лечения в 2020 году

Курорт Трускавец принимает отдыхающих с 1827 года. На протяжении всей двухсотлетней истории курорта здесь были предложения для разных категорий отдыхающих от VIP-клиентов к экономному варианту отдыха и лечения.

По состоянию на ноябрь 2019 в Трускавце работает 78 санаторно-курортных учреждений, в которых одновременно может оздоровиться у 11000 человек. Это 18 санаториев, 5 пансионатов, 35 гостиниц, 20 вилл. Кроме этого в Трускавце в частном секторе кажется немало квартир.

Санатории Трускавца можно разделить на три категории:

1) санатории премиум-класса (4 и 5 звезд),

2) “золотая середина“, то есть санатории с оптимальным предложением по соотношению цена/качество,

3) недорогое жилье (небольшие гостиницы, хостелы, частные квартиры и т.д.).

Эконом вариант подходит в первую очередь тем гостям, которые приехали на несколько дней просто отдохнуть и развлечься. Выбирая данный вид отдыха в Трускавце стоит понимать, что эффективность лечения без постоянного надзора лечащего врача и комплексных обследований существенно ниже по сравнению с санаторным.

Все же большинство отелей и вилл Трускавца предлагают отдыхающему просто комнату (иногда с завтраком или полным пакетом питания). Гость имеет возможность ежедневно гулять по городу, пить лечебные воды на бювете без назначения врача, выбирать медицинские центры или бассейны, которые находятся неподалеку. Такой вариант подходит преимущественно тем, кто едет в Трускавец больше с целью отдыха чем лечение.

Для тех, чей бюджет солидный существуют пятизвездочные отели Трускавца, которые предлагают широкий ассортимент услуг, как платных так и в пакете путевки. Сутки проживания для двоих (с завтраком) обходится от 3000 гривен во время низкого сезона (февраль-апрель и октябрь-ноябрь). Зато полный пансион будет стоить от 4-5 тысяч. В высокие сезоны (декабрь-январь и май-сентябрь) - значительно дороже. В стоимость входит базовое лечение.



