Активистов в Днепре избил член С14: В организации извинились

Активисты получили травмы черепа, челюсти и носа.

Националистическое движение С14 признало, что участник этой организации принял участие в нападении на активистов общественной организации “Сообщество активной молодежи - САМ“ в Днипре. В С14 извинились и заявили, что нападавший исключен из рядов организации.

Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Читай также: В Киеве на улице убили мужчину ударом в голову

“Причиной стал конфликт участника движения “Сич“по поводу порядка организации мероприятия УИНП, который состоялся 21.11.19 в помещении “Просвиты“. Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни, и которые, как упомянутый конфликт выше, были нам неизвестны“, - говорится в сообщении.

В С14 уточнили, что нападение произошло на Владислава Мельника, еще один активист Вирослав Цюпьяк пострадал, когда разнимал конфликт. Оба активиста ранее с движением С14 проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь.

Движение С14 осудило нападение и сообщило, что нападавший на активистов исключен из рядов организации. Еще один участник движения, который, как отмечается, не участвовал в драке, но знал о ней, “понесет дисциплинарное наказание“.

В С14 добавили, что в нападении, кроме члена этой организации, участвовали другие лица, не являющиеся членами движения.

Читай также: В Днепре окровавленный парень потерял сознание в троллейбусе, а позже умер

“Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории “Просвиты“, к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится“, - также отметили националисты.

Как сообщалось, в Днепре 22 ноября неизвестные избили местных активистов - координатора коалиции “Громадська підтримка СічесалвськаТАК“ Владислава Мельничука и его коллегу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram