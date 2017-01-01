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Порошенко признался, давил ли на него Джулиани

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Пятый президент Украины признался, просил ли Джулиане об ответных услугах.
Порошенко признался, давил ли на него Джулиани
Порошенко признался, давил ли на него Джулиани
president.gov.ua

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани ничего не требовал у экс-президента Украины Петра Порошенко взамен за помощь в продвижении украино-американских отношений. Об этом Порошенко заявил на Форуме по международной безопасности в Канаде, передает Голос Америки.

На вопрос о том, обсуждал ли он с Джулиани вопрос компании Burisma и семьи Байденов, Порошенко заявил следующее:

Смотрите, я – президент Украины, величественной европейской нации, большой европейской страны, крупнейшей по территории в Европе. И, конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины… Однозначно нет, - заявил он.

Напомним, в сентябре в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы пытался вынудить Зеленского начать расследование против его конкурента на предстоящих выборах - Джозефа Байдена. Это вызвало громкий скандал, который вылился в запуск процедуры импичмента Трампа.

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Теги: Джулиани, Порошенко, Байден, США
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