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Отопительный коллапс: 4 области и Киев не отапливаются не полностью

Комментариев: 1
Несколько областей и столица не смогли полностью наладить отопление.
Карта отопительной ситуации в Украине
Карта отопительной ситуации в Украине
minregion.gov.ua

В Украину пришли морозы, зима уже практически на пороге, но не все области смогли наладить подачу отоплению. 

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

По состоянию на 08:30 25 ноября 20 областей полностью завершили подключение систем отопления жилых домов и социальных объектов. 

Все системы отопления запустили Херсонская и Черновицкая области. Ранее отопительный сезон полностью начали в Волынской, Луганской, Львовской, Донецкой, Харьковской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Ривненской, Тернопольской, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях.

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Между тем, в Украине остаются проблемные области. В частности, не полностью подключены к отоплению социальные объекты в Запорожской (99,7%), Кировоградской (99,7%) и Полтавской (98,1%) областях.

Кроме того, не все жилые дома подключены к отоплению в Кировоградской (93,1%) и Одесской (99,9%) областях, а также в Киеве (99,9%).

Напомним, украинцам готовят страховую цену на газ. Глава Минэнерго заявил, что это рыночный инструмент под названием "контракты на будущее", а также заверил, что так Кабмин пытается уберечь украинцев от скачков цены на газ в новом году.

 

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Теги: отопление, отопительный сезон
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    25.11.2019, 13:05
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ? ))))
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