Владелец автомобиля назвал вероятные причины покушения.

Известны подробности подрыва авто в Харькове: покушались на адвоката Скриншот видео

В понедельник, 25 ноября, в центре Харькова был взорван автомобиль. Владелец авто, адвокат Андрей Гагун, назвал вероятные причины покушения и признался – ему регулярно угрожали. Об этом сам пострадавший рассказал в комментарии UA:Харьков.

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Гагун рассказал, что занимается активной адвокатской деятельностью.

Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью – заявил он

Гагун не пострадал. На руках царапины.

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