В Украину вернулось четверо моряков с затонувшего у Мавритании судна
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Четверо украинских моряков с судна “Иван Голубец“, затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой. Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.
Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна “Иван Голубец“, к которым там были применены ограничительные меры, - написал он.
Также Заяц поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда за содействие в возвращении украинцев.
Напомним, в ночь на 22 июля у берегов Мавритании сгорел украинский океанский траулер “Иван Голубец“. Сообщалось, что на судне находилось 29 граждан Украины – и один пропал без вести.
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