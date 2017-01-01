Корабль утонул еще в июле, но моряков отпустили домой только сейчас.

В Украину вернулось четверо моряков с затонувшего у Мавритании судна dumskaya.net

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Четверо украинских моряков с судна “Иван Голубец“, затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой. Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков судна “Иван Голубец“, к которым там были применены ограничительные меры, - написал он.

Также Заяц поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда за содействие в возвращении украинцев.

Напомним, в ночь на 22 июля у берегов Мавритании сгорел украинский океанский траулер “Иван Голубец“. Сообщалось, что на судне находилось 29 граждан Украины – и один пропал без вести.

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