Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция и охрана: как глава НБУ “принимает” граждан

Комментариев: 0
Акции протеста у здания НБУ продолжаются.
Охрана вытолкала людей из здания НБУ
Охрана вытолкала людей из здания НБУ
скриншот видео

Под зданием НБУ продолжается акция протеста против коррупции. Участники акции пытались пройти на аудиенцию к главе НБУ Якову Смолию, но тот устроил незабываемый прием.

Читай также: Бахматюк считает незаконным объявление его в розыск

Об этом сообщает СтопКор с места событий.

Свой рабочий день глава НБУ начал с полиции возле здания ведомства. Кроме того, внутри здания НБУ собралась охрана. 

Митингующих, пытавшихся пройти на прием к Смолию встретила охрана. Началась стычка. Инцидент журналисты запечатлели на видео.

Читай также: НБУ в полтора раза сократил продажу валюты

К слову, на протяжении двух недель у здания НБУ протестуют против коррупции в главном финучреждении страны. Участники акции требуют отчета от руководства, а также создание временной следственной комиссии для расследования преступлений в НБУ.

Напомним, владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск. Известный предприниматель и банкир подозревается в присвоении 1,2 млрд грн.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, митинг, акция протеста, стычки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь