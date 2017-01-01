Полиция и охрана: как глава НБУ “принимает” граждан

Акции протеста у здания НБУ продолжаются.

Под зданием НБУ продолжается акция протеста против коррупции. Участники акции пытались пройти на аудиенцию к главе НБУ Якову Смолию, но тот устроил незабываемый прием.

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Об этом сообщает СтопКор с места событий.

Свой рабочий день глава НБУ начал с полиции возле здания ведомства. Кроме того, внутри здания НБУ собралась охрана.

Митингующих, пытавшихся пройти на прием к Смолию встретила охрана. Началась стычка. Инцидент журналисты запечатлели на видео.

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К слову, на протяжении двух недель у здания НБУ протестуют против коррупции в главном финучреждении страны. Участники акции требуют отчета от руководства, а также создание временной следственной комиссии для расследования преступлений в НБУ.

Напомним, владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск. Известный предприниматель и банкир подозревается в присвоении 1,2 млрд грн.

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