Слуги не дали денег на сенсорную кнопку в Раде против кнопкодавства

Бюджет 2020 года не предусматривает трат на переоснащение рабочих мест нардепов.

В 2020 году из-за недостатка средств сенсорная кнопка не будет внедрена на рабочих местах народных депутатов. Об этом сообщает общественное движение Честно со ссылкой на ответ Аппарата ВР.

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“Государственным бюджетом на 2020 год и сметой Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено“ – говорится в официальном ответе.

Внедрение сенсорной кнопки обсуждалось на регламентном комитете еще 13 ноября. Однако главбух Управления делами Аппарата ВР Лилия Савкова заявила о недостатке средств.

Официальный ответ Аппарата ВРУ Честно

При этом спикер и вице спикер Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук неоднократно заявляли о необходимости ликвидации кнопкодавства в ВР.

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Ранее сообщалось о том, что из Слуги народа не стали исключать кнопкодавов.

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