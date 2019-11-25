Украинка пыталась выкупить у пограничников жениха-россиянина

В итоге жених отправился обратно в Россию, а невеста стала фигурантом уголовного дела.

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Уроженка Донецкой области, пыталась подкупить офицера Госпогранслужбы в пункте контроля “Киев-пассажирский“, чтобы “выкупить“ своего жениха, гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как рассказали в пограничном ведомстве, россиянин прибыл поездом в Украину вечером в воскресенье. Однако при осуществлении мероприятий пограничного контроля выяснилось, что ранее мужчина без получения соответствующего разрешения от Украины посещал оккупированный Крым.

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“Решить вопрос“ попыталась невеста россиянина – уроженка Донецкой области. Она предложила таможенникам 200 долларов в обмен на беспрепятственный въезд в Украину для ее жениха.

Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о попытке дать взятку направили сообщение в Национальную полицию Украины. Россиянина же отправили домой обратным поездом с уведомлением о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. Пограничники быстро выявили лже-европейца.

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