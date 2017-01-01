В Херсоне бездомный сварился на теплотрассе, пытаясь согреться
Волонтеры знают погибшего лишь визуально, его личность установить пока не удалось. Поэтому, если кто-то знает бездомного, просят писать в личные сообщения.
В Херсоне бездомный сварился в кипятке пытаясь ночью согреться на теплотрассе, сообщила в Facebook активистка Римма Бараненко.
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“Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней“, - сообщила активистка.
По ее словам, полиция не может установить личность мужчины.
“Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную“, - написала Бараненко.
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Напомним, в Бразилии мужчина застрелил бездомную за один реал.