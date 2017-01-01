В Херсоне бездомный сварился на теплотрассе, пытаясь согреться

Волонтеры знают погибшего лишь визуально, его личность установить пока не удалось. Поэтому, если кто-то знает бездомного, просят писать в личные сообщения.

В Херсоне бездомный сварился в кипятке пытаясь ночью согреться на теплотрассе, сообщила в Facebook активистка Римма Бараненко. Читай также: Под Киевом железной битой избили мужчину “Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней“, - сообщила активистка.

По ее словам, полиция не может установить личность мужчины.



“Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную“, - написала Бараненко. “Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную“, - написала Бараненко. Читай также: В Херсоне подростки смеясь снимали видео, как бездомный насиловал женщину в кустах Напомним, в Бразилии мужчина застрелил бездомную за один реал.