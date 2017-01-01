Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсоне бездомный сварился на теплотрассе, пытаясь согреться

Комментариев: 0
Волонтеры знают погибшего лишь визуально, его личность установить пока не удалось. Поэтому, если кто-то знает бездомного, просят писать в личные сообщения.
бездомный сварился в кипятке
бездомный сварился в кипятке
dpchas.com.ua
В Херсоне бездомный сварился в кипятке пытаясь ночью согреться на теплотрассе, сообщила в Facebook активистка Римма Бараненко. 

Читай также: Под Киевом железной битой избили мужчину

“Этот человек просто сварился на теплотрассе на ул. Поповича, пытаясь согреться в эту ледяную ночь. Она для него стала последней“, - сообщила активистка. 

По ее словам, полиция не может установить личность мужчины. 

“Волонтеры тоже знают его лишь визуально. Поэтому, если кто-то знает его данные - пишите в личную“, - написала Бараненко.

Читай также: В Херсоне подростки смеясь снимали видео, как бездомный насиловал женщину в кустах

Напомним, в Бразилии мужчина застрелил бездомную за один реал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: смерть, Херсон, бездомный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь