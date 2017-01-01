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Минобороны подтвердило, что "мэр" Горловки их разведчик

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"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки с 2014 года.
Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком
Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком
кадр из видео

Бывший "народный мэр" города Горловки, расположенного на временно неподконтрольной территории Донецкой области, Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этом УНН подтвердили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

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"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", - сообщили в пресс-службе.

Накануне, сам Матюха сообщил, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщалось 28 октября, в Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ.

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Теги: Минобороны, мэр, Горловка, разведка, ДНР, ДНР новости
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