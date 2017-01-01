Минобороны подтвердило, что "мэр" Горловки их разведчик

"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки с 2014 года.

Бывший "народный мэр" города Горловки, расположенного на временно неподконтрольной территории Донецкой области, Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этом УНН подтвердили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

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"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", - сообщили в пресс-службе.

Накануне, сам Матюха сообщил, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщалось 28 октября, в Польше сотрудника Минобороны разоблачили в шпионаже в пользу РФ.

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