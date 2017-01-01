Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: кто он
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Черновицкой облгосадминистрации. Им стал Сергей Осачук.
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Соответствующий указ опубликован на портале президента.
К слову, ранее Кабинет министров одобрил кандидатуру Осачука на эту должность.
Сергею Осачук 47 лет, родился в Черновцах. Он является кандидатом исторических наук, переводчик. Проходил стажировку в Мюнхене и Вене.
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В 2010 году Осачук баллотировался в Черновицкий городской совет, но проиграл выборы.
В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.
Напомним, Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ. Глава государства уволил начальника Управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука и назначил вместо него Юрия Гончарова.
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