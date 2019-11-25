В Нежине отец пытался зарезать себя и 5-летнего сына

24 ноября в Нежинский отдел полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего ребенка его же отцом.

После нападения на своего же ребенка нежинец ударил себя ножом в грудь. npu.gov.ua

В Нежине 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.

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"Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали", - сказано в сообщении.

Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 8 ноября, под Кропивницким мать бросила 8 детей на две недели.

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