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В Нежине отец пытался зарезать себя и 5-летнего сына

Комментариев: 3
24 ноября в Нежинский отдел полиции поступило сообщение о ранении пятилетнего ребенка его же отцом.
После нападения на своего же ребенка нежинец ударил себя ножом в грудь.
После нападения на своего же ребенка нежинец ударил себя ножом в грудь.
npu.gov.ua

В Нежине 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.

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"Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали", - сказано в сообщении.

Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 8 ноября, под Кропивницким мать бросила 8 детей на две недели.

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Теги: нож, отец, ребенок
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Комментариев (3)
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Ira0956    25.11.2019, 14:10
Оценка:  0
Ira0956
Чтой-то ы последнее время не слышно воплей про "украинацеевропа"
Sancho-s    25.11.2019, 14:46
Оценка:  -1
Sancho-s
головой не ударялась?
Ira0956    25.11.2019, 14:09
Оценка:  +1
Ira0956
украина - цеевропа
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