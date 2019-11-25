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Спецназ РФ прибыл в ОРДЛО для испытаний нового оружия – ГУР

Комментариев: 0
Россия использует Донбасс как боевой полигон для испытания оружия и обучения своих войск.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

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Командование Вооруженных сил РФ продолжает использовать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ, а также для испытаний новых образцов вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленных образцов.

Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп, - сказано в сообщении.

Комментарий о спецназе РФ с 3:16:

Напомним, в течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

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Теги: спецназ, Россия, ОРДЛО, Донбасс
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Комментариев (1)
Ira0956    25.11.2019, 13:58
Оценка:  0
Ira0956
А престарелая шлюшка Ротару изо всех сил рвётся в Россию на новогодний чёс 0
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