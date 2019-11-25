Яременко: Элита РФ "вымотана" санкциями, с ней легче договориться

По мнению нардепа СН, что в России "недовольство накапливается и в низах, и вверху".

Народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко заявил о том, что элита РФ будет сговорчивее на встрече лидеров нормандского формата 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Facebook.

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“Есть ряд причин считать, что на сегодняшний день Россия (ее элита) достаточно таки “вымотана“ санкциями. Конечно, конца света для себя они не видят, но и вести дела “как всегда“ не могут. Недовольство накапливается и в низах, и вверху“ отметил он.

Нет особой мудрости в том, чтобы бесконечно повторять известную фразу о цене договоренностей с Россией – подчеркнул нардеп

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“Агрессивный характер внешней и внутренней политики России вовсе не означает, что у нее нет серьезных проблем, которые заставят ее хоть на время делать вид, что существование Украины больше не представляет для нее проблему“ – продолжил он.

При этом Яременко считает, что “путь мирных переговоров является наиболее действенной и безопасной сегодня для Украины линией поведения“.

Читай также: Секс-скандал в Раде: отставку Яременко утвердили Напомним, участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену. В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

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