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Яременко: Элита РФ "вымотана" санкциями, с ней легче договориться

Комментариев: 9
По мнению нардепа СН, что в России "недовольство накапливается и в низах, и вверху".
Нардеп от Слуги народа Богдан Яременко
Нардеп от Слуги народа Богдан Яременко
Пресс-служба СН в Fb

Народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко заявил о том, что элита РФ будет сговорчивее на встрече лидеров нормандского формата 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Facebook.

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“Есть ряд причин считать, что на сегодняшний день Россия (ее элита) достаточно таки “вымотана“ санкциями. Конечно, конца света для себя они не видят, но и вести дела “как всегда“ не могут. Недовольство накапливается и в низах, и вверху“ отметил он.

Нет особой мудрости в том, чтобы бесконечно повторять известную фразу о цене договоренностей с Россией – подчеркнул нардеп

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“Агрессивный характер внешней и внутренней политики России вовсе не означает, что у нее нет серьезных проблем, которые заставят ее хоть на время делать вид, что существование Украины больше не представляет для нее проблему“ – продолжил он.

При этом Яременко считает, что “путь мирных переговоров является наиболее действенной и безопасной сегодня для Украины линией поведения“.

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Напомним, участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену. В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

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Теги: Яременко, Украина, РФ, переговоры
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Комментариев (10)
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Мыкола    25.11.2019, 15:22
Оценка:  -1
Мыкола
У Яременко большой опыт договариваться .Он на проститутках тренируется !
WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 15:14
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
срагули, у вас КАЖДЫЙ ДЕНЬ детей насилуют! о чем ва еще пиздeть можете? гнилая канава, а не страна......
Хитрый-Лис    25.11.2019, 15:22
Оценка:  0
Хитрый-Лис
О, я я .--Rusish Schwein..............
fkrfyfan    25.11.2019, 14:58
Оценка:  +1
fkrfyfan
И это говорит гражданин самой нищей страны на континенте
Ira0956    25.11.2019, 14:46
Оценка:  +4
Ira0956
"По мнению нардепа" - ну, мало ли кто чего мнит )
Boxerogos    25.11.2019, 14:41
Оценка:  +7
Boxerogos
Этому небритому борову конечно виднее.Ведь он заказывает исключительно"элиту".)) )))))))))))))
Вольтрон    25.11.2019, 14:36
Оценка:  -4
Вольтрон
Договариваться? О чем, а главное зачем? Чем больше вымотаем тем лучше . Запишите меня в число противников переговоров с кремлем. Переговоры с большевиками не рациональны. Главная цель - фрагментация РФ и победа. Если их элиты измотались, значит все работает почти идеально.
Вольтрон    25.11.2019, 14:41
Оценка:  -4
Вольтрон
Да и еще, перейдете их "элитам", что "так как раньше" уже не будет никогда. Это очевидный факт. Так что пусть выматываются и распадаются, это единственный сценарий на будущее.
Хулиганка*    25.11.2019, 14:34
Оценка:  +11
Хулиганка*
С проститутками уже договорился?
Хитрый-Лис    25.11.2019, 15:23
Оценка:  0
Хитрый-Лис
С российскими?
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