Под Киевом спасатели рубили лед, чтобы спасти лебедей

Благородные птицы оказались в ледяном плену и не могли спастись самостоятельно.

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Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киевской области спасли 15 лебедей, примерзших ко льду в одном из водоемов области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

На Киевщине спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области освободили 15 лебедей, примерзших ко льду. Чтобы помочь птицам, было прорублено около 200 м льда, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за шторма в Азовском море остров Бирючий оказался отрезан от цивилизации. Спасатели провели эвакуацию людей.

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