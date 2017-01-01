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Под Киевом спасатели рубили лед, чтобы спасти лебедей

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Благородные птицы оказались в ледяном плену и не могли спастись самостоятельно.
Под Киевом спасатели рубили лед, чтобы спасти лебедей
© facebook.com/MNS.GOV.UA/
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Под Киевом спасатели рубили лед, чтобы спасти лебедей
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Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киевской области спасли 15 лебедей, примерзших ко льду в одном из водоемов области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

На Киевщине спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области освободили 15 лебедей, примерзших ко льду. Чтобы помочь птицам, было прорублено около 200 м льда, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за шторма в Азовском море остров Бирючий оказался отрезан от цивилизации. Спасатели провели эвакуацию людей.

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Теги: ГСЧС, лебеди, спасение, лед, Киевская область
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