Более 18 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в декабре

Более 18 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в декабреАктуально
В декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.
“Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 10 декабря в Светлодарске и 10, 12 и 16 декабря – в Авдеевке“, – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.
Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.
График выдачи в декабре
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
04.12.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ
НОВОМИХАЙЛОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64; ПАРАСКОВЕЕВКА, ЗАРЕЧНАЯ 25;
СЛАВНОЕ, ПЕРЕДОВАЯ 4;
ЗОРЯНОЕ, МИРА 3
06.12.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА
ГЕОРГИЕВКА, ГАГАРИНА 2; МАКСИМИЛЬЯНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100
10.12.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
ЧЕРМАЛЫК, ОРЛОВСКОЕ, ФЕДОРОВКА
ЧЕРМАЛЫК, МИРА 17;
ОРЛОВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 31; ФЕДОРОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
12.12.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
БУГАС, ЛЕСНОЕ, ПОЛЬНОЕ, ЮЖНОДОНБАССКАЯ ОЛЬГИНСКОГО СОВЕТА
БУГА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 35 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ); ЛЕСНОЕ, МИРА 7;
ПОЛЬНОЕ, САДОВАЯ 1;
СТАНЦИЯ ЮЖНОДОНБАССКАЯ 1
13.12.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ
БЕРЕЗОВОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 1 А;
СЛАДКОЕ, ВЕТЕРАНОВ 21;
ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 43;
СТЕПНОЕ, ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А
17.12.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЕДИНСКОЕ (в т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ
БЕРДЯНСКОЕ, МОРСКАЯ 11 А;
СОПИНО, КУРОРТНАЯ 17 А;
ЛЕБЕДИНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ);
ПИОНЕРСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ 24; ПРИМОРСКОЕ, ШКОЛЬНАЯ 37 А;
19-20.12.2019
ТОРЕЦКИЙ Г/С
ПИВНИЧНОЕ, ДРУЖБА, ШУМЫ
ПИВНИЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5
23.12.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН
ГРАНИТНОЕ
ГРАНИТНОЕ, Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42 (ЗДАНИЕ СОВЕТА)
24.12.2019
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ
НЕТАЙЛОВО, БЕЗКОРОВАЙНОГО 1 А; НЕВЕЛЬСКОЕ, МОЛОДЕЖНАЯ 1А;
СЕВЕРНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30;
ПЕСКИ, СТЕПНАЯ И ОЛИМПИЙСКАЯ (АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА);
ОПЫТНОЕ, НАУЧНАЯ 21 А И ДРУЖБЫ 36; ВОДЯНОЕ, ЮБИЛЕЙНАЯ 21; ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПАРКОВАЯ 6.
25.12.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
МАРЬИНКА
МАРЬИНКА, ДРУЖБЫ 29 (ДК)