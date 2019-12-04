Более 18 000 мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в декабре

В декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

“Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Марьинский, Волновахский, Ясиноватский и Торецкий районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 10 декабря в Светлодарске и 10, 12 и 16 декабря – в Авдеевке“, – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

График выдачи в декабре