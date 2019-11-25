Известно, когда уберут затонувший в Одессе танкер

Одесский порт дал ответ.

Севший на мель возле Одессы молдавский танкер Делфи должны эвакуировать в течение недели. Если судовладелец этого не сделает, тогда эвакуацией займется администрация морских торговых портов Украины (АМПУ).

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание, ссылаясь на капитана Одесского морского порта Кирилла Цюпко, сообщает, что у судовладельца есть неделя для начала работ по удалению судна, сами работы должны быть выполнены за две недели.

По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны потребовать от судовладельца и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна оттуда в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу, - рассказал капитан.

Кроме того, капитан рассказал, что работы начнутся уже сегодня. 25 ноября должны быть установлены защитные сооружения от нефтепродуктов.

На самом пляже их установили после аварии и они впитали в себя те остатки горючего, которые вытекли из танкера. Использовать специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов было невозможно - специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам, - добавил он.

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Министерство иностранных дел совместно с АМПУ должно направить официальное письмо к судовладельцу с требованием убрать затонувший танкер. Между тем, образовалась проблема, ведь ни электронного адреса, ни телефона компании, которая владеет судном, в реестрах нет.

Напомним, стало известно состояние моряков из перевернувшегося танкера в Одессе. У двух моряков зафиксировано переохлаждение.

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