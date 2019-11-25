Кулаком в лицо: полицейский ударил участника акции под зданием НБУ

Страсти вокруг Нацбанка накаляются.

Акции протеста под зданием Национального банка Украины продолжаются. Сегодня, кроме хамства охраны ведомства, произошел еще один вопиющий случай.

Читай также: Владельца VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

Об этом передает издание СтопКор с места событий.

Полицейский, который охранял общественный порядок у здания главного финансового ведомства страны ударил кулаком в лицо участнику акции.

Инцидент попал на видео. На ролику четко видно момент, как сотрудник правоохранительных органов бьет кулаком в лицо участника акции, затем убегает.

Пострадал один из активистов, поддерживавший нашу акцию. Столкновение произошло при попытке попасть на прием к руководству учреждения - Смолия и Рожковой. В этот момент внезапно выехал кортеж элитных автомобилей чиновников Национального банка. В то же время к активистам подбежали спецназовцы, которые без предупреждения начали расталкивать общественность и перебрасывать все вокруг. Правоохранители делали это с явной жестокостью и ненавистью. Этот инцидент - лишь один из серии нападений на общественных активистов, - отмечает правозащитник Игорь Бондарчук.

Читай также: Бахматюк считает незаконным объявление его в розыск

Напомним, сегодня мы сообщали, как глава НБУ “принимает” граждан. Акции протеста у здания НБУ продолжаются.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram