"Государство в смартфоне" полностью заработает через 3-5 лет – Федоров

Проект будет реализовываться в несколько этапов, и новые услуги в него будут добавлять после их полной отладки.

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Все государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет. Об этом заявил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью “Радио Свобода“.

По его словам, уже к концу 2019 году в Украине запустят интернет-приложение “Дия“, который и должен выполнять функцию “государства в смартфоне“. С его помощью планируют предоставлять государственные услуги украинцам.

Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы отцифруем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале, - сообщил Федоров.

Среди первых услуг, которые планируют добавить к приложению - открытие ФЛП, компаний и оформления помощи при рождении ребенка.

Комментарий о сроках запуска проекта с 5:00:

Напомним, Федоров рассказал, когда презентуют приложение “Государство в смартфоне“. Первыми проектами, которые будут в смартфоне - это водительские права, техпаспорт на авто.

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