Заявления о реприватизации Укртелекома бьют по инвестиционным интересам Украины, - Фесенко

Эпопея с возможной реприватизацией «Укртелекома», которая длится уже несколько лет, ухудшает инвестиционный климат Украины. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей страничке в Facebook, сообщает Обозреватель.

«Я уже писал о рисках для инвестиционного климата в Украине конфликтов вокруг крупных компаний – Укртелеком, Миттал Стил Кривой Рог, и некоторых других. Некоторые из этих конфликтов, как в случае с Укртелекомом, тянутся из прошлого и связаны, как утверждают авторы ряда публикаций, с интересами прежнего руководства Фонда госимущества и их бизнес-политических патронов», – написал Фесенко.

Он также подчеркнул, что если ситуацию с возможной национализацией «Укртелекома» не нейтрализовать, это ударит по инвестиционным интересам страны. «Все это, вроде бы частные проблемы, но если их не нейтрализовывать, то страдать будут инвестиционные интересы Украины»,- написал Фесенко.

Ранее экономист Алексей Кущ высказал мнение, что попытка национализации «Укртелекома» приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, а также подчеркнул, что в этом случае государство понесет значительные убытки, поскольку повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.