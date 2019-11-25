Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Заявления о реприватизации Укртелекома бьют по инвестиционным интересам Украины, - Фесенко

Комментариев: 1
Заявления о реприватизации Укртелекома бьют по инвестиционным интересам Украины, - Фесенко

Эпопея с возможной реприватизацией «Укртелекома», которая длится уже несколько лет, ухудшает инвестиционный климат Украины. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей страничке в Facebook, сообщает Обозреватель

«Я уже писал о рисках для инвестиционного климата в Украине конфликтов вокруг крупных компаний – Укртелеком, Миттал Стил Кривой Рог, и некоторых других. Некоторые из этих конфликтов, как в случае с Укртелекомом, тянутся из прошлого и связаны, как утверждают авторы ряда публикаций, с интересами прежнего руководства Фонда госимущества и их бизнес-политических патронов», – написал Фесенко.

Он также подчеркнул, что если ситуацию с возможной национализацией «Укртелекома» не нейтрализовать, это ударит по инвестиционным интересам страны. «Все это, вроде бы частные проблемы, но если их не нейтрализовывать, то страдать будут инвестиционные интересы Украины»,- написал Фесенко.

Ранее экономист Алексей Кущ высказал мнение, что попытка национализации «Укртелекома» приведет к снижению инвестпривлекательности Украины, а также подчеркнул, что в этом случае государство понесет значительные убытки, поскольку повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 15:19
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
это ударит по инвестиционным интересам страны

какие нахyй инвестиции в это гавнище!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь