Найдено сгоревшее авто киллеров, устроивших взрыв в Харькове

Правоохранители считают, что найденная машина, которая практически полностью уничтожена огнем, использовалась в сегодняшнем покушении.

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Полицейские нашли на улице Пушкинской в ​​Харькове автомобиль Opel, на котором с места сегодняшнего взрыва уехали вероятные исполнители преступления. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

По данным полиции, автомобиль был на еврономерах, сейчас его осматривают эксперты.

Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем, - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что розыск лиц, причастных к подрыву, продолжается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в понедельник, 25 ноября, в Харькове по улице Чайковского взорвался автомобиль Toyota Camry, принадлежащий адвокату Андрею Гагуну, который не пострадал. Кроме того, сегодня же в Харькове на улице Лермонтовской взорвался еще один автомобиль, в котором находился местный бизнесмен. Он доставлен в больницу с тяжелыми ожогами.

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