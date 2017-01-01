Суд более чем в 2 раза уменьшил залог Мангеру
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Шевченковский районный суд Киева снизил залог председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру с 2,5 млн гривен до 1,1 млн.
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко, передают Українські Новини.
“Снизили залог до 1 152 600 гривен“, - сказал он.
Суд вынес такое решение по ходатайству защиты в понедельник. Решение обосновано тем, что Мангеру была изменена квалификация преступления, в котором он подозревается.
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Как сообщалось, 15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Позже суд отказался менять размер залога.
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