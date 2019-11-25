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Азовское море "сдуло": Вода отступила на несколько километров от берега

Комментариев: 10
Изменение береговой линии произошло из-за сильного ветра.
Где раньше было море, теперь можно ходить пешком
Где раньше было море, теперь можно ходить пешком
скриншот видео

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В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

“Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров“, - говорится в комментарии.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

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Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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Теги: Азовское море, вода, ветер
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Комментариев (12)
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timo1020    25.11.2019, 16:54
Оценка:  +1
timo1020
даже море сваливает от кацапов подальше
Ira0956    25.11.2019, 16:59
Оценка:  0
Ira0956
Ты карту-то посмотри ) Море свалило от х о х л о в )
Глод    25.11.2019, 16:34
Оценка:  -1
Глод
А рыба? Тоже ушла вместе с морем?
T-REX2    25.11.2019, 16:37
Оценка:  -2
T-REX2
Улетела с утками на юг
Ira0956    25.11.2019, 17:00
Оценка:  0
Ira0956
Да. Рыба вместе с морем ушла от украинского берега к российскому.
ВыВсеВрети    25.11.2019, 16:17
Оценка:  0
ВыВсеВрети
да же море убежало от этих дЫб...мля!...))))))
T-REX2    25.11.2019, 16:27
Оценка:  -2
T-REX2
Сбежало в Кирилловку-и что,тебе легче стало?
WTF2wtf    25.11.2019, 15:51
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это с российской стороны, со стороны Ростова и Таганрога.
Из Ростова постят фотки с сильно обмелевшим Доном, где такая же картина, когда по обнажившемуся дну народ бродит.
Затянувшийся восточный ветер ... с Ростова и Таганрога вода ушла, Кириловку в Запорожской области затопило
dimasvetik    25.11.2019, 15:51
Оценка:  +1
dimasvetik
какойто бред
WTF2wtf    25.11.2019, 15:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Реально, со стороны россии Таганрогский залив как пустыня зимой ...
WTF2wtf    25.11.2019, 15:57
Оценка:  0
WTF2wtf
Тут немного свежих фото:
hrono61 . livejournal . com /3441837.html
WTF2wtf    25.11.2019, 15:57
Оценка:  0
WTF2wtf
В Таганроге портовые краны стоят просто у песка, воды рядом нет
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