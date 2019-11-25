Азовское море "сдуло": Вода отступила на несколько километров от берега
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В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.
“Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров“, - говорится в комментарии.
На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.
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Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.
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Из Ростова постят фотки с сильно обмелевшим Доном, где такая же картина, когда по обнажившемуся дну народ бродит.
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