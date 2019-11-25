Азовское море "сдуло": Вода отступила на несколько километров от берега

Изменение береговой линии произошло из-за сильного ветра.

Где раньше было море, теперь можно ходить пешком скриншот видео

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В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

“Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров“, - говорится в комментарии.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

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Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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