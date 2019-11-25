Депутат-насильник проигнорировал заседание антикоррупционного комитета
Скандальный народный депутат Роман Иванисов, который отсидел за изнасилование, проигнорировал заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
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Об этом передает Главком с места событий.
Сообщается, что заседание антикоррупционного комитета парламента началось сегодня, 25 ноября, в 13:00 по киевскому времени в зале заседаний №330 по ул. Садовая, 3-а.
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Иванисов является членом данного комитета Рады, но на заседание он не явился. Сам нардеп свое отсутствие пока не прокомментировал.
Напомним, Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым. Иванисова исключили из фракции Слуга народа после появления информации о судимости.
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