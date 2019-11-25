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Депутат-насильник проигнорировал заседание антикоррупционного комитета

Комментариев: 4
Иванисов является членом комитета, но на заседание не приехал.
Роман Иванисов
Роман Иванисов
Фейсбук Иванисова

Скандальный народный депутат Роман Иванисов, который отсидел за изнасилование, проигнорировал заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. 

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Об этом передает Главком с места событий. 

Сообщается, что заседание антикоррупционного комитета парламента началось сегодня, 25 ноября, в 13:00 по киевскому времени в зале заседаний №330 по ул. Садовая, 3-а. 

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Иванисов является членом данного комитета Рады, но на заседание он не явился. Сам нардеп свое отсутствие пока не прокомментировал.

Напомним, Джокер опубликовал переписку с насильником Иванисовым. Иванисова исключили из фракции Слуга народа после появления информации о судимости.

 

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Теги: Иванисов, парламент, комитет, коррупция
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Комментариев (4)
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ЗаУкраїну    25.11.2019, 16:47
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
Почему оно еще депутант!?
Бигсэм    25.11.2019, 16:43
Оценка:  +3
Бигсэм
У него есть более важные дела - кого бы ещё ...
КимЧенПых    25.11.2019, 16:11
Оценка:  +4
КимЧенПых
когда там его уже в расход пустят?
ВыВсеВрети    25.11.2019, 16:13
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
все ждут!...)))))))
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