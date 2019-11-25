Под Харьковом стая уличных собак напала на девушку

Бездомные животные чуть не загрызли жительницу Чугуева.

В городе Чугуев Харьковской области стая агрессивных бродячих собак напала на девушку.

Об этом сообщает “Харьков 1654“ со ссылкой на очевидцев.

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Местная жительница шла по улице Чернышевской, когда впереди неожиданно показалась стая из девяти агрессивно настроенных псов. Животные начали громко лаять, а после набросились на прохожую. Девушку кусали за ноги.

Пострадавшая чудом осталась жива, лишь потому, что ее вышли встречать друзья.

“Моя хорошая знакомая шла ко мне в гости. И мы случайно увидели на улице, как на нее напали собаки. И побежали ей помогать“, - сообщила жительница Чугуева.

Девушку с рваными ранами госпитализировали в больницу. Ей сделали укол от бешенства. Теперь ей предстоит долгое наблюдение врачей.

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“Страшно даже представить чтобы было, если бы это был ребёнок, а рядом никого не оказалось“, - пишет автор поста.

Сообщается, что девушка обратилась в полицию, чтобы правоохранители задействовали службы отлова, которые уберут опасную свору бродячих собак с улиц города.

Как сообщалось 22 ноября, спецназовец, спасший собаку от чиновника-живодера, получит награду.

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