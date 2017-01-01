Мэр Одессы Труханов впервые прокомментировал обыски в мэрии

Труханов отреагировал на обыски в мэрии.

Мэр Одессы Геннадий Труханов впервые прокомментировал скандальные обыски в мэрии, которые провели на прошлой неделе.

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Об этом передает местное издание 048.ua.

Геннадий Труханов отметил, что на данный момент мэрия сотрудничает со следствием по делу о хищении государственных средств.

Кроме того, мэр Одессы открыл некоторые нюансы дела. Речь идет о кредите от банка НАДРА, который злоумышленники из ТГО брали, зная что на момент когда его надо будет возвращать "они будут далеко", уточнил Труханов.

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Напомним, в мэрии Одессы проходят обыски. Сразу в трех департаментах горсовета правоохранители изымают документы. Предварительно - проверяют законность погашения долгов коммунального предприятия за счет городского бюджета.

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