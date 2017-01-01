Первый снег и гололед: Во Львове сотни пострадавших
Во Львове 25 ноября выпал первый снег и вместе с сильным гололедом покрыл дороги города. Сразу после этого резко выросло количество автомобильных аварий и увеличилось количество обращений в городские травмпункты.
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Пользователи соцсетей сообщили, что 24 ноября из-за сильного обледенения дорог весь общественный транспорт стоит и людям приходится идти пешком. Кроме того, водители в спешке начинают менять резину на машинах, из-за чего возникают большие очереди в пунктах шиномонтажа.
Сотрудники городской мэрии сообщили, что только в один из травмпунктов в первой половине дня обратились более 40 человек с ушибами и переломами различной степени тяжести.
Жители также выкладывают фотографии и видео снега и гололеда в социальных сетях.
Как сообщалось 23 ноября, аэропорт Львов возобновил работу после ЧП.
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