Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генштаб: Полномасштабная агрессия РФ – маловероятный сценарий

Комментариев: 1
Хотя в России существует план полномасштабного вторжения в Украину, это один из "крайних" отдаленных вариантов.
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак
УНИАН

Читай также: В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ

Российская Федерация вряд ли пойдет на открытую военную агрессию против Украины. Об этом в интервью “Укринформу“ заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, угрозы перед Украиной остаются прежними, так как Россия не отказалась планов вернуть Киев в сферу своего влияния.

В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что может провести широкую агрессию, и начинают думать, что все – завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне “крайних“ вариантов, хотя и наиболее отдаленных, - отметил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак рассказал, для чего России нужен Крым. Полуостров нужен ей как военная база для контроля Европы и северной Африки и возможность господствовать в Средиземном море.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Хомчак, ВСУ, Генштаб, Россия, российская агрессия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
LERMI_    25.11.2019, 16:46
Оценка:  -1
LERMI_
Це і дурню зрозуміло! У рососії на це не вистачить ні матеріальної бази ні звичайно духу їхніх псевдовійськових!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь