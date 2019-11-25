Выделение 1 млрд грн на Винницкий аэропорт нецелесообразно - СМИ

Освоение более 1 млрд грн на реконструкцию КП “Международный аэропорт “Винница“ нецелесообразно, когда нерешенными остаются вопросы завершения строительства и ввода в эксплуатацию ряда более важных государственных аэропортов.Об этом пишет delo.ua, сообщают Подробности.

В качестве примера журналисты приводят реконструкцию аэропорта “Львов“, где требуется дополнительно выделить порядка 157 млн грн на ремонт аэродромной инфраструктуры, а еще 67,69 млн грн - на реконструкцию аэровокзала.

При этом состояние терминала и аэропортовой техники, а также финансовые отчеты аэропорта “Винница“ говорят о нецелесообразности запланированного проекта.

“Потраченные государством средства не окупятся в ближайшую тройку десятков лет точно, а управление аэродромом так и останется в руках местных властей“, - подчеркивает delo.ua.

Издание напоминает, что решение о выделении более 1 млрд грн на реконструкцию аэропорта “Винница“ приняло правительство Владимира Гройсмана в декабре 2018 года, когда проект реконструкции еще не был даже заказан. Журналисты подчеркивают, что новый министр инфраструктуры Владислав Криклий ни разу не упоминал о реконструкции Винницкого аэропорта.

Винницкий аэропорт построен в 1950-х годах. Его взлетная полоса длиной 2500 м позволяет принимать воздушные суда класса А 320 и Боинг 737. Терминал аэропорта рассчитан на 186 пассажиров.