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Католическое Рождество-2019: сколько украинцы будут отдыхать

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В декабре помимо выходных к Новому году предусмотрен еще один выходной. Его отрабатывать не будут.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Ганок

В декабре 2019 года украинцев ждут несколько дополнительных выходных. Для удобства и оптимизации работы Кабмин предложил некоторые коррективы в рабочем плане.

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Так, на 25 декабря Католическое Рождество в Украине предусмотрен выходной. Рождество празднуется на государственном уровне и в 2019 году припадает на среду. Этот день будет выходным.

Вследствие того, что Новый год 2020 также приходится на среду, Кабмин советует сделать понедельник и вторник - 30-31 декабря выходными днями. Так, на стыке 2019 и 2020 годах украинцы получат четырехдневный уик энд.

Календарь праздников
Календарь праздников
fakty.ua

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Правда его придется отработать. Так, отработка за понедельник 30 декабря перенесена на субботу 21 декабря, а за вторник 31 декабря - на субботу 28 декабря.

Напомним, Кабмин назвал выходные на Рождество. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин определился с количеством выходных на рождественские праздники.

 

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Теги: Украина, праздники, Рождество, праздник, выходные, католичество, декабрь
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