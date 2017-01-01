Водитель легковушки получил травмы.

"Слон и Моська": Под Киевом столкнулись автобус и микролитражка

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"Слон и Моська": Под Киевом столкнулись автобус и микролитражка

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Сегодня днем под Киевом произошло примечательное дорожно-транспортное происшествие, которое в сети успели окрестить “Слон и Моська“.

Как сообщает “Киев Оперативный“, около часа дня неподалеку от санатория “Конча-Заспа“ столкнулись автобус LAZ и легковой автомобиль марки Smart. Хотя удар был не очень сильным, из-за большой разницы в массе микролитражки и автобуса водитель легковушки получил сильные ушибы тела и головы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, из-за гололеда под Винницей перевернулся автобус. Водитель и четверо пассажиров автобуса госпитализированы.

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