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"Слон и Моська": Под Киевом столкнулись автобус и микролитражка

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Водитель легковушки получил травмы.
"Слон и Моська": Под Киевом столкнулись автобус и микролитражка
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"Слон и Моська": Под Киевом столкнулись автобус и микролитражка
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Сегодня днем под Киевом произошло примечательное дорожно-транспортное происшествие, которое в сети успели окрестить “Слон и Моська“.

Как сообщает “Киев Оперативный“, около часа дня неподалеку от санатория “Конча-Заспа“ столкнулись автобус LAZ и легковой автомобиль марки Smart. Хотя удар был не очень сильным, из-за большой разницы в массе микролитражки и автобуса водитель легковушки получил сильные ушибы тела и головы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, из-за гололеда под Винницей перевернулся автобус. Водитель и четверо пассажиров автобуса госпитализированы.

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Теги: ДТП, автобус, Киевская область, Смарт
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