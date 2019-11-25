Поляков опроверг заявление о создании фракции “изгнанных слуг”

Нардеп заявил, что такой идеи нет.

Изгнанный из “Слуги народа” депутат Антон Поляков опроверг информацию о том, что он вместе с Анной Скороход планируют создавать совместную фракцию.

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Об этом он заявил во время брифинга, передает ZIK.

На просьбу журналистов Поляков прокомментировал заявление Скороход о создании совместной с ним фракции “Слуга народа -2” или “Настоящие слуги”. По его словам, никаких договоренностей между ними нет, но если у Скороход есть такая идея, то он мешать не будет.

О "Слуге народа - 2" или любой римейк я услышал из новостей. Мы с Анной Скороход, ни о чем не договаривались. Создавать какие-то отдельные фракции, или входить в другие фракции или партии, кстати, меня же из партии не исключили, этих вариантов я не рассматривал. Поэтому, честно говоря, если Аня хочет создать "Слугу народа - 2", то я не буду мешать, но создавать еще один клон не имею желания, - сказал он.

Кроме того, Поляков отметил, что продолжает следовать тому курсу, с которым пришел в команду Зеленского, а не Арахамии, Гончарука и Корниенко.

Если президент не в курсе всех этих событий, потому что я шел в команду за президентом, а не за Арахамией, Корниенко и Гончаруком. Я вообще их не воспринимаю как авторитетов. Поэтому мы можем придерживаться курса президента, но должны понимать, какие действия президент считает нужно делать, а какие - это команды Богдана, - сказал Поляков.

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Напомним, опальные "слуги" Скороход и Поляков создают собственную группу в Раде. Они ожидают, что скоро к ним перейдут и другие депутаты из пропрезидентской фракции.

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