Кабмин повысит тарифы для некоторых бытовых потребителей электричества

Повышение планируется для тех потребителей, которые используют значительно больше киловатт, чем остальные.

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Министерство энергетики собирается поднять тарифы на электроэнергию для крупных бытовых потребителей. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, министерство работает над повышением эффективности энергетического рынка.

В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, приведения цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие, – сообщил глава министерства.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель либо очень обеспеченный, либо прячет за своим статусом физического лица промышленное производство.

Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше, – уточнил министр.

Напомним, Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30%. Если речь идет о ядерном топливе, то должно быть не более 51% поставок из одного источника энергии.

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