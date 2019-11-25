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Кабмин повысит тарифы для некоторых бытовых потребителей электричества

Комментариев: 3
Повышение планируется для тех потребителей, которые используют значительно больше киловатт, чем остальные.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель
dsnews.ua

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Министерство энергетики собирается поднять тарифы на электроэнергию для крупных бытовых потребителей. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, министерство работает над повышением эффективности энергетического рынка.

В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, приведения цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие, – сообщил глава министерства.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель либо очень обеспеченный, либо прячет за своим статусом физического лица промышленное производство.

Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше, – уточнил министр.

Напомним, Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30%. Если речь идет о ядерном топливе, то должно быть не более 51% поставок из одного источника энергии.

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Теги: электроэнергия, тариф, Минэнерго, Оржель
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    25.11.2019, 18:17
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А как быть если живёшь в прелах 5 этажа и есть электрокар? С 5 этажа можно спустить кабель для зарядки и если квартира под электроплиту, то мощности хватит на ускоренную зарядку. Плиту для экономии желательно поставить индукционную. Там где электро плита на квартиру дают не менее 15 кВт.
Глод    25.11.2019, 18:09
Оценка:  0
Глод
Оптовым покупателям, нааборот, делают скидки? Чем больше покупаешь - тем дешевле.
colavova    25.11.2019, 18:14
Оценка:  +1
colavova
чем больше подключаешь обогреватель, тем выше тариф на электричество))))
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