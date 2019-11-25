Стало известно, что будет с ценами на свет

Правительство вряд ли откажется от льготной цены на электричество для населения в 2020 году, заявил министр энергетики.

Украина вряд ли отменит льготную цену на электричество для населения в 2020 году, но изучит возможность приведения к рыночной цене тарифов для населения с большим объемом потреблением. Об этом во время презентации достижений в работе за два месяца заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН в понедельник, 25 ноября.

"Я не думаю, что в 2020 году мы откажемся полностью от ПСО. Но мы будем двигаться в этом направлении. Уже сейчас могу сказать, что мы изучаем вопрос: что означает приведение цены к реальной рыночной для второго класса напряжения. Цены для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", - сказал он.

При этом министр уточнил, что потенциально такое может происходить, если потребитель очень обеспеченный, или за физическим лицом скрывается реальное производство. Речь идет об объемах потребления большие 500 Квт.

Напомним, зимой цены на газ в Украине будут расти из-за увеличения мирового спроса и возможного газового кризиса из-за остановки транзита по территории Украины.

Также сообщалось, что в правительстве дали прогноз по инфляции на ближайшие годы.

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