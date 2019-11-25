Разведчик был "мэром" Горловки. Сенсация или фейк?

Бывшего "народного мэра" оккупированной Горловки Эдуарда Матюху называют разведчиком ГУР Минобороны Украины.

Пять лет под прикрытием на оккупированном Донбассе провел украинский разведчик Эдуард Матюха, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Утверждается, что Матюха в 2014 году был “народным мэром” Горловки, а сейчас выехал с оккупированных территорий и раскрыл свою агентскую деятельность.

Правда, в социальных сетях в историю Матюхи многие не поверили и нашли в ней некоторые нестыковки.

Корреспондент.net собрал всю известную информацию о Матюхе.

Бонд из Горловки

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорит Матюха в журналистском сюжете.

Подтверждает эту информацию и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий: Действительно Эдуард - это человек, который предоставлял очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории".

В сюжете отмечается, что Горловку Матюха возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что якобы и было его заданием от ГУР.

Также Матюха стал первым секретарем горловского горкома Компартии, утверждает, что завел контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Матюха также заявил, что ему была поставлена задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины: "Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами".

По словам Матюхи, в случае, если Украина не пойдет на уступки по Донбассу, Россия рассматривает план проведения референдума о присоединении ОРДЛО к РФ, Кроме того, по его словам, в 2018 году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия: "Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создания сухопутного коридора от РФ к Крыму".

В сюжете отмечается, что даже жена Матюхи ничего не знала о миссии мужа.

Белые пятна

До ноября 2013 года Матюха был первым заместителем городского головы, то есть последнего украинского мэра Горловки Евгения Клепа.

По данным СМИ, “народным мэром” Горловки Матюху могли избрать в мае 2014 года, всего на несколько дней. При этом в самом сюжете есть такой диалог: “Журналист: Тем не менее, одни сутки или двое суток вы все же были мэром? Матюха: Был бы, если, во-первых, зашел в кабинет мэра города, занял бы его кресло”.

Также не понятно, когда именно Матюха стал работать на украинские спецслужбы. И если он был настолько успешен, зачем было его раскрывать?

На президентских выборах 2014 года он был главой окружной избирательной комиссии в 52 округе, куда входит Горловка. Представлял Матюха в комиссии бывшего председателя Службы внешней разведки Николая Маломужа, который баллотировался в президенты. То есть с разведкой Матюха связан давно? А зачем тогда так в открытую бросать на себя тень работай на бывшего главу разведки?

Скриншот страницы ЦИК

Сам Маломуж в комментарии Корреспондент.net заявил, что Матюху не знает: “ Во время избирательной президентской кампании у нас было несколько тысяч представителей. Может, он и проходил, но я не помню. Лично с ним я не стыкался”.

Есть вопросы

В социальных сетях в успешность операции Матюхи не очень верят.

Но есть и те, кто радуется успеху украинской разведки.