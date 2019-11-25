Подписан закон о незаконном обогащении

Наказание за незаконное обогащение біло отмененов в конце февраля решением Конституционного суда.

В Украине снова будут наказывать за незаконное обогащение, но по новым правилам

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Закон предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн грн.

В Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении. Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. 250 грн превышает законные доходы.

Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект.

Как сообщалось, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.

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