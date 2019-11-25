Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подписан закон о незаконном обогащении

Комментариев: 3
Наказание за незаконное обогащение біло отмененов в конце февраля решением Конституционного суда.
В Украине снова будут наказывать за незаконное обогащение, но по новым правилам
В Украине снова будут наказывать за незаконное обогащение, но по новым правилам

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал законопроект о наказании за незаконное обогащение.

Закон предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн грн.

В Уголовный кодекс вернули статью о незаконном обогащении. Предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет в случае приобретения лицом активов, стоимость которых более чем на 6 млн 243 тыс. 250 грн превышает законные доходы.

Отметим, президент внес данный законопроект на рассмотрение предыдущего состава Рады, но он не был включен в повестку дня.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект.

Как сообщалось, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: законы, коррупция, Владимир Зеленский, Уголовная ответственность, незаконное обогащение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
FPN    25.11.2019, 20:03
Оценка:  0
FPN
УКРАЛ 6 МИЛЛИОНОВ И ЧЕСТНЫЙ, ПОРЯДОЧНЫЙ!!!!!
КАКИМ ПОДОНКОМ НАДО БЫТЬ, ЧТОБ ТАКОЙ ЗАКОН ПРИНИМАТЬ!!!!!!
Бувший_зхiдняк    25.11.2019, 19:00
Оценка:  0
Бувший_зхiдняк
т.е. 6 лямов в год украсть можно))))
Мыкола    25.11.2019, 18:59
Оценка:  0
Мыкола
Народ, только подумайте , как нас разводят ! Незаконное обогащение начинается от 6,2 млн. ! Значит квартиры в подарок, машины - все окей, вопросов к чиновнику нет ! А если еще и записал на маму, тещу, жену, то можно еще столько же ! Ну страна дебилов, ну страна идиотов !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь