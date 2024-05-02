Зеленский начал записывать еженедельное видео

"Очищение" в Слуге народа продолжается, сообщил президент. Он также назвал условия исключения нардепов из фракции.

Президент Владимир Зеленский рассказал, в каком случае продолжится исключение народных депутатов из парламентской фракции Слуга народа. Об этом он рассказал в своем видеоблоге Откровенно с президентом.

Он подчеркнул, что гордится исключениями.

"Третьего депутата по количеству исключили из партии Слуга народа, и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение. Набрали людей из народа и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное - будем исключать, потому что у нас монобольшинство. Самое главное - это не количество депутатов, главное, чтобы это были честные профессиональные люди", - сказал глава государства.

Президент также сообщил, что Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных после годичного плена военных кораблях. По его словам, на переданных кораблях Никополь, Бердянск и Яны Капу не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

Зеленский отреагировал на дорожно-транспортное происшествие с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, в котором также пострадали дети уполномоченного. Президент заявил, что будет "держать кулаки", чтобы с Кулебой и его детьми было все в порядке.

Напомним, нардепа Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.

Комментируя решение фракции, Скороход опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов и заявила, что депутаты от Слуги народа получают зарплаты в конвертах.

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