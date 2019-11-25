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"Нужно заканчивать эту войну": Зеленский о важности нормандской встречи

Комментариев: 4
Президент считает предстоящую встречу в нормандском формате важным этапом на пути к миру.
Президент считает предстоящую встречу в нормандском формате важным этапом на пути к миру
Президент считает предстоящую встречу в нормандском формате важным этапом на пути к миру
фотоколлаж

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Президент Владимир Зеленский в новом видеоролике для блога “Відверто з Президентом“ отметил важность нового саммита в нормандском формате.

Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановления нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности. К сожалению, теряем наших героев, поэтому, чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей, - отметил Зеленский.

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Президент напомнил, что на прошлой неделе погиб полковник Евгений Корестелев и выразил соболезнование семье военнослужащего.

Ежедневные такие трагические новости они истощают каждого, истощают Украину, поэтому нужно заканчивать эту войну, - резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет требовать у России возвращения оборудования, которое россияне сняли с захваченных ими кораблей.

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Теги: Зеленский, президент, влог, нормандский формат, Донбасс
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Комментариев (5)
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FPN    25.11.2019, 20:01
Оценка:  0
FPN
А С ЛЮДЬМИ ОН ТАМ ОБЩАЛСЯ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VSHIVANKA    25.11.2019, 19:12
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЕСЛИ ЗЕЛЬЦ НЕ СОГЛАСИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ , ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ....
WTF2wtf    25.11.2019, 19:58
Оценка:  0
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
президент россии и дальше готов вести эту свою "гражданскую войну" на территории Украины, продолжая чморить оккупированный им Донбасс ради захваченного им же Крыма?
colavova    25.11.2019, 20:01
Оценка:  -1
colavova
под ростовом гражданская война?
krolikoffnеt    25.11.2019, 19:07
Оценка:  0
krolikoffnеt
Типа клоун ЗЕ таки решил капитуляцию подписать ?
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