"Нужно заканчивать эту войну": Зеленский о важности нормандской встречи

Президент считает предстоящую встречу в нормандском формате важным этапом на пути к миру.

Президент считает предстоящую встречу в нормандском формате важным этапом на пути к миру фотоколлаж

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Президент Владимир Зеленский в новом видеоролике для блога “Відверто з Президентом“ отметил важность нового саммита в нормандском формате.

Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановления нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности. К сожалению, теряем наших героев, поэтому, чем быстрее мы сможем поговорить о прекращении огня, тем меньше пострадает наших людей, - отметил Зеленский.

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Президент напомнил, что на прошлой неделе погиб полковник Евгений Корестелев и выразил соболезнование семье военнослужащего.

Ежедневные такие трагические новости они истощают каждого, истощают Украину, поэтому нужно заканчивать эту войну, - резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет требовать у России возвращения оборудования, которое россияне сняли с захваченных ими кораблей.

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